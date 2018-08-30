9 сентября пройдет одно из главных общественно-политических событий в нашем районе – выборы губернатора Новосибирск ой области! Нам всем предстоит определиться в своих симпатиях, предпочтениях и избрать главу региона.

В Татарском районе более 30 тысячи жителей, обладающих избирательным правом, 175 человек проголосуют впервые. В Татарском районе созданы все необходимые условия, чтобы вы сделали свой выбор. Самое главное – не быть равнодушными! В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с выбором, но есть выбор, от которого зависит благополучие всех нас. Поэтому призываю вас воспользоваться своим законным правом и принять участие в голосовании 9 сентября. Голос каждого может стать решающим!

Желаю вам настроиться на позитив и прийти на избирательный участок с хорошим и добрым настроением.

В.В.Смирнов, глава района