Расписание ряда при город ных поездов АО "Экспресс-при город " частично изменится на участке Татарская – Колония с 31 августа по 7 сентября в связи с работами по модернизации первого пути перегона Каратканск – Татарская. Изменения коснутся маршрута шести при город ных электропоездов.

С 31 августа по 7 сентября электропоезд №6344 Колония – Татарская будет отправляться со станции Колония в 21:45 (по расписанию), далее следовать по расписанию до станции Каратканск, электропоезд будет отправляться с остановочной платформы Забулга в 22:13 (на 1 минуту позже), прибывать на станцию Татарская в 22:31 (на 3 минуты позже).

С 1 по 7 сентября электропоезда:

– №6343 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 7:25 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочной платформы 2877 км, отправление с остановочной платформы Забулга в 7:44 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Колония в 8:17 (на 7 минут позже);

– №6345 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 16:16 (по графику), далее следование по расписанию до остановочной платформы 2877 км, отправление с остановочной платформы Забулга в 16:35 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Колония в 17:08 (на 7 минут позже);

– №6347 Татарская – Колония, отправление со станции Татарская в 19:49 (на 7 минут раньше), далее следование на 7 минут раньше до остановочной платформы 2877 км, отправление с остановочной платформы Забулга в 20:09 (на 3 минуты раньше), отправление со станции Каратканск в 20:19 (по расписанию), далее следование по расписанию, прибытие на станцию Колония в 20:40 (по расписанию);

– №6348 Колония – Татарская, отправление со станции Колония в 16:49 (по графику), далее следование по расписанию до остановочной платформы Каратканск, отправление с остановочной платформы Забулга в 17:18 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Татарская в 17:36 (на 3 минуты позже);

– №6346 Колония – Татарская, отправление со станции Колония в 11:36 (на 3 минуты раньше), далее следование на 3 минуты раньше до остановочной платформы Забулга, отправление с остановочной платформы 2877 км в 12:18 (по расписанию), прибытие на станцию Татарская в 12:23 (по расписанию).

При город ная компания "Экспресс-при город " просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирск ого региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).