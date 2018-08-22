Разъяснение МУП «Водоканал» по оплате услуг за вывоз жидких бытовых отходов

Оплата за вывоз жидких бытовых отходов регулируется Жилищным кодексами РФ, а также

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Оплата услуг за вывоз жидких бытовых отходов производится ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, исходя из квадратного метра общей площади занимаемого помещения.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, сбор и вывоз жидких бытовых отходов входит в перечень услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и оплачивается в составе платы за содержание общего имущества. Согласно общероссийскому классификатору услуг населению, утвержденному постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163, вывоз твердых и жидких бытовых отходов входит в группу жилищных услуг и, соответственно, являясь жилищной услугой, размер платы устанавливается на 1 кв. метр общей площади помещения, исключительно для многоквартирных домов.

Статьей 158 Жилищного кодекса РФ установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество.

Расходы на сбор и вывоз ЖБО в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, являются составной частью расходов на содержание общего имущества и относятся к жилищным услугам.

В свою очередь доля каждого собственника в общем имуществе многоквартирного дома пропорциональна размеру помещения, находящегося в собственности (ст. 37 Жилищного кодекса РФ). Иными словами, чем больше площадь квартиры, тем больше доля собственника в общем имуществе, соответственно, тем больше расходы собственника на содержание этого самого общего имущества. Поэтому, расчет стоимости жилищных услуг производится на метр квадратный помещения, находящегося в собственности.

Учет сбора и вывоза жидких бытовых отходов из выгребной ямы может быть учтен, исходя из количества кубических метров отходов фактически, вывезенных из ямы. Расчет услуги по сбору и вывозу для конкретного собственника помещения в многоквартирном доме получается следующий:

- стоимость вывезенного объема ЖБО за месяц от многоквартирного дома, деленная на площадь всех квартир и нежилых помещений (без мест общего пользования) и умноженная на площадь конкретной квартиры (помещения) и умноженная на тариф.

- 168 куб. м (объем вывезенных ЖБО) /2537,8 кв. м. (общая площадь дома)*32,3 кв. м. (общая площадь квартиры)*94,05 (тариф за 1 куб. м. = 178,22

Администрация МУП «Водоканал»