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24 августа в Татарске стартует хоккейный сезон. По традиции его откроет межрайонный турнир среди "ветеранских" команд на Кубок памяти Сергея Рандина. Игры турнира будут проходить три дня – с 24 по 26 августа.

24 августа
16.00  - "Сокол" - "Усть-Тарка"
18.00  - "Ермак" - "Динамо"
20.00  - "Метеор" - "Кедр"
25 августа
10.00 - "Сокол" - "Ивановка" 
12.00  - "Бульдоги" - "Кедр"
14.00  - "Чаны" - "Колос"
16.00  - "Ивановка " - "Усть-Тарка"
18.00  - игра за выход в финал
20.00  - "Метеор" - "Бульдоги"
26 августа
9.00, 11.30, 14.00  - финальные матчи 
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Источник: ЛДС Юность  

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