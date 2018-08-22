24 августа в Татарске стартует хоккейный сезон. По традиции его откроет межрайонный турнир среди "ветеранских" команд на Кубок памяти Сергея Рандина. Игры турнира будут проходить три дня – с 24 по 26 августа.



24 августа 16.00 - "Сокол" - "Усть-Тарка"

18.00 - "Ермак" - "Динамо"

20.00 - "Метеор" - "Кедр" ​ 25 августа

12.00 - "Бульдоги" - "Кедр"

14.00 - "

16.00 - "Ивановка " - "Усть-Тарка"

18.00 - игра за выход в финал

20.00 - "Метеор" - "Бульдоги" 10.00 - "Сокол" - "Ивановка"12.00 - "Бульдоги" - "Кедр"14.00 - " Чаны " - "Колос"16.00 - "Ивановка " - "Усть-Тарка"18.00 - игра за выход в финал20.00 - "Метеор" - "Бульдоги" ​ 26 августа 9.00, 11.30, 14.00 - финальные матчи