24 августа в Татарске стартует хоккейный сезон. По традиции его откроет межрайонный турнир среди "ветеранских" команд на Кубок памяти Сергея Рандина. Игры турнира будут проходить три дня – с 24 по 26 августа.
24 августа
16.00 - "Сокол" - "Усть-Тарка"
18.00 - "Ермак" - "Динамо"
20.00 - "Метеор" - "Кедр"
18.00 - "Ермак" - "Динамо"
20.00 - "Метеор" - "Кедр"
25 августа
10.00 - "Сокол" - "Ивановка"
12.00 - "Бульдоги" - "Кедр"
14.00 - "Чаны" - "Колос"
16.00 - "Ивановка " - "Усть-Тарка"
18.00 - игра за выход в финал
20.00 - "Метеор" - "Бульдоги"
12.00 - "Бульдоги" - "Кедр"
14.00 - "Чаны" - "Колос"
16.00 - "Ивановка " - "Усть-Тарка"
18.00 - игра за выход в финал
20.00 - "Метеор" - "Бульдоги"
26 августа
9.00, 11.30, 14.00 - финальные матчи
Источник: ЛДС Юность