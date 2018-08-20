Этот крестный ход идет из Екатеринбурга, святыни сопровождает казачий конвой. 22 августа приблизительно в 10-11 часов утра гости прибудут в Покровский храм г. Татарска. Они привезут икона царя Николая, которая содержит землю с места убиения мучеников и их вещи. Будут и другие святыни: мощи святой преподобной княгини Елизаветы и ее келейницы - сятой инокини Варвары. В храм для поклонения святыням смогут попасть все желающие, открыт он будет примерно до 20:00. На следующий день казаки посетят Чановский храм и храм пос. оз. Карачи.