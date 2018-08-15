В Татарске осуждена бывший главный бухгалтер колхоза «Зубовский» за мошенничество

Татарский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Светланы Хоруженко. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения).

Она признана виновной в том, что работая главным бухгалтером в СПК колхозе «Зубовский» совершила мошенничество с использованием своего служебного положения.

Хоруженко как главный бухгалтер путем обмана и злоупотребления доверием бухгалтера, кассира и председателя колхоза (злоупотребляя доверительными отношениями между ними) получила в подотчет 26 500 рублей якобы на приобретение хозяйственных товаров. Она сообщила недостоверные сведения бухгалтеру колхоза, попросив выписать расходный ордер для получения денег из кассы.

Бухгалтер, доверяя и не сомневаясь в добросовестности Хоруженко, выписала кассовый ордер, а кассир выдала деньги, которые злоумышленница использовала в личных целях.

Желая скрыть хищение, Хоруженко предоставила заведомо подложный товарный чек на приобретение и доставку металлических ворот с калиткой, которые в колхоз не приобретались и не устанавливались; согласовала отчет с председателем, который ей доверял.

Дело рассмотрено в суде в порядке особого судопроизводства, осужденная полностью признала вину в преступлении, согласилась с предъявленным обвинением, ущерб возместила в полном объеме до рассмотрения дела..

Суд назначил Хоруженко наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно), установил ей испытательный срок в 1 год, возложив обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной.

Приговор не вступил в законную силу.