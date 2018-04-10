В Татарском районе в суд направлено уголовное дело об убийстве человека. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 4 мая 2017 года в ночное время в г. Татарске в ходе ссоры, перешедшей в драку, обвиняемый совершил два выстрела из принадлежащего ему пневматического пистолета в шею и спину своему знакомому. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд.

Как ранее сообщал Татарский межрайонный следственный отдел СК РФ, 4 мая в период с 1 до 2 ночи в Татарске в помещении одного из баров произошел конфликт между двумя гражданами азербайджанской национальности 1990 и 1978 г.р. На почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. Подозреваемый 1990 г.р. реализуя преступный умысел, вышел из помещения бара, взял в своем автомобиле травматический пистолет, хранящийся у него на законных основаниях. Вернувшись в бар, он произвел два выстрела в область спины и шеи своего оппонента 1978 г.р. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, начато предварительное следствие.