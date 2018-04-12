Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 37 - летнего мастера Чановского ДРСУ ОАО « Новосибирск автодор» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

По данным следствия, около 22 часов 16 июня 2017 года трое 17-летних молодых людей, в том числе юноша и 2 девушки, находились на неогороженной территории Чановского дорожно-ремонтного строительного управления, расположенную на ул. Новая в р.п. Чаны

17-летний юноша залез на вершину находящейся в указанном месте насыпи щебня, при этом на высоте около двух метров от приведенной насыпи проходила высоковольтная линия электропередач. Обе девушки в данный момент оставались внизу.

Находясь на вершине насыпи щебня, 17-летний юноша получил тяжелейшую электротравму и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на указанную ему врачами медицинскую помощь через несколько часов молодой человек скончался.

Следствием и судом установлено, что смерть 17 – летнего подростка наступила в результате преступной небрежности мастера, который вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, дал указание, подчиненному ему работнику – машинисту экскаватора, о буртовании щебня в штабель в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи, где запрещается складировать или размещать хранилища любых материалов.