В период с 3 по 8 апреля в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» обратился житель села Новопервомайское с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что неизвестные путем отжима входной двери проникли в квартиру дома по улице Зайцева в поселке Новопервомайское и похитили имущество хозяев. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые – двое подростков в возрасте 15 и 17 лет, у которых было изъято похищенное.