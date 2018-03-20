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28 марта на базе детской школы искусств «Радуга» состоится I Открытый межрайонный конкурс исполнителей на русских народных инструментах.

Программа конкурса:

9.30 – 9.50   Торжественное открытие  конкурса                           

10.00 -  14.00  Прослушивание  участников конкурса                                   

14.00 -  14.30  Обед                                        
14.30 -  16.30  Прослушивание участников конкурса
16.30 -  17.00  Работа жюри: подведение итогов конкурса

16.30 – 17.00  Концертная программа для гостей  и участников конкурса

17.00 -  17.30  Церемония награждения, отъезд участников конкурса

В конкурсе примут участие конкурсанты  из Татарского, Барабинского, Куйбышевского, Венгеровского, Убинского, Карасукского, Красноозерного и Баганского районов.

Приглашаем всех желающих на мероприятие. Вход свободный.
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Татарская ЦРБ

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