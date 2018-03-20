28 марта на базе детской школы искусств «Радуга» состоится I Открытый межрайонный конкурс исполнителей на русских народных инструментах.

Программа конкурса:

9.30 – 9.50 Торжественное открытие конкурса

10.00 - 14.00 Прослушивание участников конкурса

14.00 - 14.30 Обед

14.30 - 16.30 Прослушивание участников конкурса

16.30 - 17.00 Работа жюри: подведение итогов конкурса

16.30 – 17.00 Концертная программа для гостей и участников конкурса

17.00 - 17.30 Церемония награждения, отъезд участников конкурса

В конкурсе примут участие конкурсанты из Татарского, Барабинского, Куйбышевского, Венгеровского, Убинского, Карасукского, Красноозерного и Баганского районов.

Приглашаем всех желающих на мероприятие. Вход свободный.