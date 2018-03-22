Наталья Ярославцева, директор Института мониторинга и развития образования Новосибирской области: «В Новосибирской области зарегистрировано 846 человек. В основном это выпускники прошлых лет, только семь – выпускники этого года. По 14 предметам будет идти досрочный этап аттестации, есть один человек, который сдает испанский язык. Нужно отметить, что в Новосибирской области выпускники прошлых лет чаще на досрочный период выбирают русский язык, профильную математику и обществознание».