Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью и утром 20 марта по области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, усиление ветра до 17-22 мс, местами порывы 25-27 м/с, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС - комплекс неблагоприятных метеорологических явлений). При угрозе возникновения ЧС информировать оперативную дежурную смену ЕДДС Татарского района Новосибирской области» по телефонам 2-16-79.