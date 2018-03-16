В Новосибирской области транспортные полицейские задержали сбытчика гашиша. Сотрудникам линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск поступила оперативная информация о том, что 39-летний житель Татарского района занимается сбытом наркотических средств растительного происхождения. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» подозреваемый был задержан. Согласно проведенной экспертизе, он сбыл гашиш массой около 3 граммов. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.