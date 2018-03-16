6 марта вечером в один из домов Татарска пришел малознакомый хозяину мужчина и, применив физическую силу, отобрал у него две алюминиевые кастрюли, две алюминиевые сковороды и четыре горелки с газовой плиты, после чего скрылся. Ущерб от преступления составил более тысячи рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый – неработающий 42-летний местный житель. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.