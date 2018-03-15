Сотрудники пожарно-спасательной части Усть-Таркского района (ПСЧ-72) очистили снег с крыши дома и со двора пенсионерки. Борьбу со снегом давно сделали традиционной, помогают каждому из 13-ти работников, которые находятся на заслуженном отдыхе. Этот год не стал исключением. После смены караула шесть сотрудников во главе с начальником части Александром Бубновичем отправились в гости к Лидии Петровне Вожик.



Очистили крышу от снега, который уже уплотнился и мог повредить кровлю, заодно откидали сугробы со двора. В период обильного снеготаяния пенсионерке с мужем, а им уже более 70 лет, не грозят лужи и грязь возле дома. Лидия Вожик отработала в коллективе местной пожарно-спасательной части бухгалтером 12 лет. Ее помнят как доброго и отзывчивого человека. В предпраздничные дни, когда пожарные объезжают с поздравлениями всех своих ветеранов, Лидия Петровна не отпускает гостей без чая и расспросов о делах на работе.

«В этом году зима была малоснежная, потому из трех семей наших ветеранов старше 70 лет только Лидия Петровна нуждалась в помощи. У остальных пенсионеров было все расчищено. Все в нашем коллективе «за» такую работу, для нас это не составило большого труда, потребовался лишь час личного времени, - рассказал корреспонденту газеты «Вечерний Новосибирск» начальник ПСЧ-72 ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по НСО» Александр Бубнович.

В роли снегоборцев выступил личный состав четвертого караула. Лопатами вооружились вместе с Александром Бубновичем начальник караула Виктор Левин, командир отделения Дмитрий Шакун, пожарные Вячеслав Пеленов и Вячеслав Антоненко, водитель Евгений Райт.