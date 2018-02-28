2-4 марта в Татарске пройдет финал 8-й зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области.

Первый день финала будет носить подготовительно-организационный характер. На 2 марта запланирован приезд команд, регистрация делегаций, работа мандатной комиссии, аккредитация судей и участников команд, просмотр лыжной трассы, взвешивание гиревиков, тренировки. Вечером состоится заседание главной судейской коллегии совместно с представителями команд, а затем заседание судейских коллегий по видам спорта.





3 марта в 10.00 в РДК «Родина» начнутся соревнования по шашкам и шахматам. Соревнования гиревиков стартуют в 10.00 в СК «Космос». В 11.00 стартуют предварительные забеги по шорт-треку в ЛДС «Юность». В 9.00 в РДК «Родина» дояры будут соревноваться в доении коров на стенде, а в 15.00 состязаться в силовой гимнастике в СК «Космос». Лыжные гонки пройдут в «Березовой роще», в 10.00 женщины побегут 5 км., в 11.30 стартует мужской забег на 10 км. Спортивные семьи начнут соревноваться в дартсе в 10.00 в СК «Космос» и продолжат на лыжной базе в 15.00. В 9.30 на ст. «Локомотив» начнутся соревнования механизаторов по вождению трактора. В 17.00 на ст. «Локомотив» состоится торжественное открытие финала 8-й зимней Спартакиады МО.

4 марта в 9.00 в РДК «Родина» начнутся соревнования по шашкам и шахматам. В 10.00 в ЛДС «Юность» пройдут финальные забеги по шорт-треку. Гиревой спорт будет проходить с 10.00 в СК «Космос». Комбинированная эстафета спортивных семей пройдет в 9.00 на ст. «Локомотив». Лыжные гонки среди механизаторов пройдут в «Березовой роще», в 9.00 на 2 км. стартуют женщины, в 9.30 на 3 км. – мужчины. Силовая гимнастика среди механизаторов начнется в 12.00 в СК «Космос». Лыжные гонки среди дояров стартуют в 9.00 и 9.30 на лыжной базе. В 12.30 на лыжной базе пройдут смешанные эстафеты. В 15.00 в РДК «Родина» состоится подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады.