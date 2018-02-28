27 февраля в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями» по русскому языку в МКУ ДО Усть-Таркский ДДТ родители выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений Усть–Таркского района написали ЕГЭ по русскому языку.

Перед началом экзамена с приветственным словом выступил член ГЭК, начальник управления образования Усть – Таркского района Борис Васильевич Грушицкий.

Экзамен прошёл в условиях, максимально приближенных к реальным. Были соблюдены все основные требования: допуск участников экзамена в аудитории для написания работ, демонстрационная печать полного комплекта экзаменационных материалов, инструктаж и выдача экзаменационных материалов участникам экзамена, подведение итогов экзамена, информирование участников об общих результатах. Индивидуальные результаты будут в течение 2-х дней направлены на личные e-mail участников.

Родители участвовали в написании ЕГЭ не случайно. Ведь именно их поддержка нужна ребенку, прежде всего. В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка. Поощрение, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с собственным волнением.