Еще в августе 2017 года неизвестный через открытую балконную дверь проник в квартиру дома по улице 30 лет ВЛКСМ в г. Татарске и похитил 30 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, 44-летний хозяин сообщил о случившемся в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен безработный и ранее неоднократно судимый местный житель в возрасте 44 лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.