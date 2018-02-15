В Татарском и Усть-Таркском районах Новосибирской области судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по нетрезвым водителям-должникам.

В ходе рейда должностные лица нанесли неожиданный визит нарушителям, подвергнутым административным наказаниям по ст.12.8 и 12.26 КоАП РФ «Вождение в нетрезвом виде и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Всего, в результате мер принудительного исполнения, 6 должников оплатили административные штрафы на сумму 180 000 рублей. На бытовую технику и сотовые телефоны менее сознательных неплательщиков, судебными приставами наложен арест.

УФССП России по Новосибирской области предупреждает: за несвоевременную оплату штрафа, должник может привлекаться по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», предусматривающую наказание в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. При этом следует отметить, что после отбытия наказания штраф всё равно придётся оплатить.