18 февраля в 12.00 в Татарске на центральной концертной площадке будет проходить культурно-спортивный праздник «Проводы русской зимы».
В программе праздника:
Концерт коллективов художественной самодеятельности;
Молодецкие забавы: - бои на саблях; - «петушиные бои»; - жим гири; - перетягивание каната; - «стенка на стенку» (перетяжки); - «подушечные бои»; - «ледяной столб».
Эстафеты и конкурсы для детей (площадь перед магазином «Универмаг»);
Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел;
Катание на лошадях;
Конкурс-дегустация: пельменей, пирогов, блинов;
Конкурс чучел;
Конкурс частушек;
Гиревой спорт;
Армспорт;
Торговля;
Сожжение чучела.
В программе праздника:
Концерт коллективов художественной самодеятельности;
Молодецкие забавы: - бои на саблях; - «петушиные бои»; - жим гири; - перетягивание каната; - «стенка на стенку» (перетяжки); - «подушечные бои»; - «ледяной столб».
Эстафеты и конкурсы для детей (площадь перед магазином «Универмаг»);
Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел;
Катание на лошадях;
Конкурс-дегустация: пельменей, пирогов, блинов;
Конкурс чучел;
Конкурс частушек;
Гиревой спорт;
Армспорт;
Торговля;
Сожжение чучела.
Источник: Администрация Татарского района