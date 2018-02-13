18 февраля в 12.00 в Татарске на центральной концертной площадке будет проходить культурно-спортивный праздник «Проводы русской зимы».

В программе праздника:

Концерт коллективов художественной самодеятельности;

Молодецкие забавы: - бои на саблях; - «петушиные бои»; - жим гири; - перетягивание каната; - «стенка на стенку» (перетяжки); - «подушечные бои»; - «ледяной столб».

Эстафеты и конкурсы для детей (площадь перед магазином «Универмаг»);

Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел;

Катание на лошадях;

Конкурс-дегустация: пельменей, пирогов, блинов;

Конкурс чучел;

Конкурс частушек;

Гиревой спорт;

Армспорт;

Торговля;

Сожжение чучела.