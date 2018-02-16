ООО «Газпром трансгаз Томск» проводит комплекс ремонтных работ на участке магистрального газопровода «Омск – Новосибирск» с прекращением подачи газа потребителям от ГРС-13 «Татарская» 19 марта продолжительностью 24 часа и 25 марта продолжительностью 36 часов. Всем промышленным предприятиям необходимо прекратить отбор газа на указанные периоды и своевременно подготовиться к переходу на другой вид топлива, а также до 26 февраля подтвердить готовность предприятия к прекращению отбора газа по тел. 241-97-31, 241-97-27, эл. почте [email protected]. Точное время прекращения подачи газа от ГРС-13 будет сообщено дополнительно в оперативном порядке. О возможности возобновления газоснабжения будет сообщено дополнительно.

И.А. Сичкарева, и.о. гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»