В рамках действующей на территории Новосибирской области государственной программы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» министерство социального развития ежегодно закупает новогодние подарки отдельным категориям детей. В этом году для Татарского района приобретено 3047 новогодних подарков.

В соответствии с государственной программой выдача новогодних подарков осуществляется: детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из малоимущих, многодетных семей, детям из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детям граждан, подвергшихся воздействию радиации, состоящим на учете в комплексном центре социального обслуживания населения.

Для получения новогодних подарков родителям (законным представителям несовершеннолетних) необходимо обратиться в комплексный центр по адресу: ул. Садовая, 107е, каб. №1 с документами, подтверждающими право на получение помощи (представить справки о доходах семьи, о составе семьи, удостоверение многодетной семьи и др.).

Телефон для справок: 22-174