Государственная инспекция труда в Новосибирской области провела проверку по обращению работника в администрации Орловского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

По итогам проверки выявлен ряд нарушений, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, глава администрации привлечена к административной ответственности по ч.ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер устранены нарушения в части оплаты труда, выплачены все суммы причитающиеся работнику при прекращении трудового договора, всем работникам выплачена денежная компенсация задержку заработной платы, отменен приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении работника.