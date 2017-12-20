Добавить комментарий (1)

Перед судом предстанут молодые люди, обвиняемые в жестоком убийстве битой. Заместитель прокурора области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего и 22-летнего жителей Чановского района Новосибирской области.

Они обвиняются в совершении (каждым) преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление) и ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление).

По версии следователей СКР, 4 ноября 2016 г. обвиняемые в ночное время около жилого дома по ул. Советская, 319 р.п. Чаны в состоянии алкогольного опьянения договорились убить двух девушек. Поводом к убийству своих сверстниц послужило совершенное накануне одним из подельников преступление (умышленное причинение легкого вреда здоровью другой девушке – ст. 115 УК РФ). Злоумышленники полагали, что девушки способны сообщить о преступлении в правоохранительные органы и решили пресечь их действия, чтобы те их не изобличили.

Совершая дерзкое преступление среди улицы (напротив магазина «Улыбка»), обвиняемые поочередно нанесли битой удары потерпевшим по головам, после которых те упали и не смогли оказывать какое-либо сопротивление или убежать. После чего они продолжили поочередно наносить руками, ногами, битой множественные удары по разным частям тел девушек, а также произвели множественные выстрелы из пневматического пистолета.

После совершенных преступлений обвиняемые с места преступления скрылись, будучи уверенными, что убили девушек. Одна потерпевшая скончалась, жизнь второй девушки удалось спасти в результате своевременно оказанной медицинской помощи.

Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.