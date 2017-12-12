Администрация Татарского района сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Татарского района согласно Распоряжению администрации Татарского района от 07.12.2017 № 618 «Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Татарского района».
Сведения о продаваемом имуществе:
Лот 1- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х1Е39765370043774; марка, модель ТС: КАВЗ 397653; наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей, категория ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, номер двигателя: 51300М 71027508; шасси (рама): 330740 70953781; кузов: № 39765370043774; цвет кузова: золотисто-желтый; мощность двигателя: 119 л.с. (кВт); рабочий объем двигателя: 4250; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: второй; разрешенная максимальная масса: 6540 кг; масса без нагрузки: 5300 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО « КАВЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 59600 рублей. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка составляет 11 920 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Лот 2- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х1Е39765370042346; марка, модель ТС: КАВЗ 397653; наименование (тип ТС): автобус, категория ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, номер двигателя: 51300К 71011061; шасси (рама): 330740 70935742; кузов: № 39765370042346; цвет кузова: золотисто-желтый; мощность двигателя: 119 л.с. (кВт); рабочий объем двигателя: 4250; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: второй; разрешенная максимальная масса: 6540 кг; масса без нагрузки: 5300 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО « КАВЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 59850 рублей. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 992,5 (две тысячи девятьсот девяносто два рубля) 5 копеек.
Сумма задатка составляет 11 970 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Лот 3- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х9632217190660147; марка, модель ТС: ГАЗ- 322171; наименование (тип ТС): автобус специальный для перевозки детей (11 мест), категория ТС: D; год изготовления ТС: 2009; модель, номер двигателя: *405240*93030278*; шасси (рама): отсутствует; кузов: № 32212190436279; цвет кузова: желтый; мощность двигателя: 123,8 л.с.; рабочий объем двигателя: 2464; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: третий; разрешенная максимальная масса: 3500 кг; масса без нагрузки: 2600 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 105 000 рублей
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка составляет 21 000 рублей 00 копеек (двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата проведения аукциона: 17 января 2018 года в 10.00 час.
Место проведения аукциона: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, первый этаж, актовый зал.
Регистрация участников производится в день проведения аукциона с 09.00 час. до 09.45 час.
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. № 3. Контактное лицо – Бугай Лариса Владимировна, тел. 8 (38364) 25 304. Дата начала приема заявок: 12 декабря 2017 года. Дата окончания приема заявок: 10 января 2018 года включительно. Время приема заявок с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. в рабочие дни.
Дата определения участников аукциона: 15 января 2018 года в 15.00 час.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
В счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества. Сумма задатка перечисляется с 12 декабря 2017 года до 10 января 2018 года включительно.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного претендентом задатка возвращается в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об объявлении аукциона несостоявшимся.
В случае отмены аукциона сумма внесенного претендентом задатка возвращается в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
Внесенный задаток не возвращается при уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Новосибирской области (администрация Татарского района), ИНН 5453175287, КПП 545301001, р/с 40302810750043000344, л/с 05513015650 в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. С обязательным указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе».
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претенденты одновременно с заявкой представляют в установленный срок следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Осмотр имущества проводится каждый вторник с 10-00 час до 12-00 час по местному времени.
С дополнительной и иной информацией, в том числе с условиями договора о задатке, договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. № 3. Контактное лицо – Бугай Лариса Владимировна, тел. 8 (38364) 25 304.
Место и срок подведения итогов аукциона: 17 января 2017 года после завершения аукциона по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, первый этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязан оплатить стоимость имущества в срок, указанный в договоре купли-продажи муниципального имущества, по следующим реквизитам:
УФК по Новосибирской области (администрация Татарского района л/с 04513015650)
ИНН 5453175287
КПП 545301001 ОКТМО 50650101 (г. Татарска)
Наименование банка: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
р/с 40101810900000010001
КБК 023 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать календарных дней после дня полной оплаты имущества.
Сведения о продаваемом имуществе:
Лот 1- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х1Е39765370043774; марка, модель ТС: КАВЗ 397653; наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей, категория ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, номер двигателя: 51300М 71027508; шасси (рама): 330740 70953781; кузов: № 39765370043774; цвет кузова: золотисто-желтый; мощность двигателя: 119 л.с. (кВт); рабочий объем двигателя: 4250; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: второй; разрешенная максимальная масса: 6540 кг; масса без нагрузки: 5300 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО « КАВЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 59600 рублей. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка составляет 11 920 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Лот 2- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х1Е39765370042346; марка, модель ТС: КАВЗ 397653; наименование (тип ТС): автобус, категория ТС: D; год изготовления ТС: 2007; модель, номер двигателя: 51300К 71011061; шасси (рама): 330740 70935742; кузов: № 39765370042346; цвет кузова: золотисто-желтый; мощность двигателя: 119 л.с. (кВт); рабочий объем двигателя: 4250; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: второй; разрешенная максимальная масса: 6540 кг; масса без нагрузки: 5300 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО « КАВЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 59850 рублей. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 992,5 (две тысячи девятьсот девяносто два рубля) 5 копеек.
Сумма задатка составляет 11 970 рублей 00 копеек (одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей 00 копеек).
Лот 3- транспортное средство – автомобиль, идентификационный номер (VIN): Х9632217190660147; марка, модель ТС: ГАЗ- 322171; наименование (тип ТС): автобус специальный для перевозки детей (11 мест), категория ТС: D; год изготовления ТС: 2009; модель, номер двигателя: *405240*93030278*; шасси (рама): отсутствует; кузов: № 32212190436279; цвет кузова: желтый; мощность двигателя: 123,8 л.с.; рабочий объем двигателя: 2464; тип двигателя: бензиновый; экологический класс: третий; разрешенная максимальная масса: 3500 кг; масса без нагрузки: 2600 кг; организация – изготовитель ТС: Россия, ООО «Автомобильный завод ГАЗ».
Начальная цена имущества, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, составляет: 105 000 рублей
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 250 (пять тысяч двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка составляет 21 000 рублей 00 копеек (двадцать одна тысяча рублей 00 копеек).
Форма аукциона: открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата проведения аукциона: 17 января 2018 года в 10.00 час.
Место проведения аукциона: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, первый этаж, актовый зал.
Регистрация участников производится в день проведения аукциона с 09.00 час. до 09.45 час.
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. № 3. Контактное лицо – Бугай Лариса Владимировна, тел. 8 (38364) 25 304. Дата начала приема заявок: 12 декабря 2017 года. Дата окончания приема заявок: 10 января 2018 года включительно. Время приема заявок с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. в рабочие дни.
Дата определения участников аукциона: 15 января 2018 года в 15.00 час.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
В счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества. Сумма задатка перечисляется с 12 декабря 2017 года до 10 января 2018 года включительно.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся сумма внесенного претендентом задатка возвращается в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об объявлении аукциона несостоявшимся.
В случае отмены аукциона сумма внесенного претендентом задатка возвращается в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
Внесенный задаток не возвращается при уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Новосибирской области (администрация Татарского района), ИНН 5453175287, КПП 545301001, р/с 40302810750043000344, л/с 05513015650 в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. С обязательным указанием назначения платежа: «Задаток для участия в аукционе».
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претенденты одновременно с заявкой представляют в установленный срок следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Осмотр имущества проводится каждый вторник с 10-00 час до 12-00 час по местному времени.
С дополнительной и иной информацией, в том числе с условиями договора о задатке, договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. № 3. Контактное лицо – Бугай Лариса Владимировна, тел. 8 (38364) 25 304.
Место и срок подведения итогов аукциона: 17 января 2017 года после завершения аукциона по адресу: Новосибирская область, Татарский район, г. Татарск, ул. Ленина, 56, первый этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Победитель аукциона обязан оплатить стоимость имущества в срок, указанный в договоре купли-продажи муниципального имущества, по следующим реквизитам:
УФК по Новосибирской области (администрация Татарского района л/с 04513015650)
ИНН 5453175287
КПП 545301001 ОКТМО 50650101 (г. Татарска)
Наименование банка: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
р/с 40101810900000010001
КБК 023 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать календарных дней после дня полной оплаты имущества.
Источник: Администрация Татарского района