11 декабря 29-летний водитель, житель пос. Моховое Чановского района и его 36-летний пассажир, житель Омской области погибли в аварии в Тюменской области: их легковую машину смял встречный КАМАЗ. Авария произошла на 375-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск около 10.00 по местному времени. Водитель праворульной «Мазды» пошёл на обгон на кривом участке дороги с ограниченной видимостью, где действует знак «Обгон запрещён». При обгоне автомобиль Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КАМАЗ, который двигался во встречном направлении. В автоинспекции добавили, что случившаяся авария не привела к заторам на трассе — обе машины в результате ДТП сместились на обочину.