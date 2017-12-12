8 декабря в большом зале Правительства Новосибирской области
состоялась торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов губернатора
одарённым детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства. Свидетельства
и памятные подарки получили 150 стипендиатов из 30 районов и городских округов
области. Среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств стипендиатами
стали ученики ДШИ «Радуга» Татарского района. Это Андрей Горелов,
обучающийся 7 класса отделения народных инструментов (преподаватель С.М. Седогин)
и Василиса Бондаренко, обучающаяся 8 класса отделения фортепиано (преподаватель
Л.А. Еременко).
Андрей и Василиса являются неоднократными победителями
областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалей и
конкурсов. Стипендиаты будут получать ежемесячно по 1 тыс. руб. в течение
текущего учебного года.