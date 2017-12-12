8 декабря в большом зале Правительства Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатов губернатора одарённым детям и творческой молодежи в сфере культуры и искусства. Свидетельства и памятные подарки получили 150 стипендиатов из 30 районов и городских округов области. Среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств стипендиатами стали ученики ДШИ «Радуга» Татарского района. Это Андрей Горелов, обучающийся 7 класса отделения народных инструментов (преподаватель С.М. Седогин) и Василиса Бондаренко, обучающаяся 8 класса отделения фортепиано (преподаватель Л.А. Еременко).



Андрей и Василиса являются неоднократными победителями областных, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. Стипендиаты будут получать ежемесячно по 1 тыс. руб. в течение текущего учебного года.

