27 октября в 5.41 58-летний житель р.п. Колывань на автомобиле «Isuzu Forward» двигался по автодороге «Иртыш» в направлении г. Омска. В пути следования на 1348-м километре, на территории Чулымского района, совершил наезд на лошадь, после чего столкнулся со встречным автомобилем «Волга» под управлением 57-летнего жителя Татарского района Новосибирской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Волга» от полученных травм скончался на месте. В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель и 33-летний пассажир автомобиля «Isuzu Forward», а также 45-летняя пассажирка «Волги».