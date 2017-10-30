За период с момента возникновения очага АЧС на территории Омской области в целях недопущения нелегальных перевозок животных, мяса свинины, кормов на автомобильных трассах федерального и регионального значения, а также в городах Татарск, Карасук, Барабинск совместно с сотрудниками ДПС Управления ГИБДД МВД России по Новосибирской области проведено 75 рейдовых мероприятий, досмотрено более трех тысяч транспортных средств. Кроме того, по инициативе регионального управления Россельхознадзора Правительством Новосибирской области принято решение об увеличении десятикилометровой санитарно-защитной зоны между Новосибирской и Омской областями, в которой осуществляется регулирование численности кабана, до ширины не менее 80 км вдоль административной границы, которая включает в себя целиком площади Татарского, Баганского, Кыштовского, Чистоозерного, Купинского и Венгеровского районов.

Совместно со специалистами Департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, Департаментом по охране животного мира Новосибирской области проведены рейды по территории государственного природного заказника федерального значения «Кирзинский» в границах 8 районов Новосибирской области. Фактов падежа и наличия трупов животных не обнаружено.

Всего с целью оценки риска возникновения АЧС в рамках плана эпизоотологического мониторинга Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области с начала 2017 года отобрано и направлено в ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» 387 проб биоматериала от домашних и диких свиней. По результатам положительных проб не выявлено. Проведено 34 ветеринарно-санитарных обследования предприятий с целью присвоения среднего и высокого уровня зоосанитарного статуса, по итогам которых 22-м предприятиям присвоен III и IV уровни компартмента, 10 — не соответствовали заявленному уровню, а 2 хозяйствующих субъекта дважды не были аттестованы.

Особое внимание в рамках мероприятий по профилактике АЧС на территории Новосибирской области уделяется проведению практических командно-штабных учений, позволяющих отработать совместные действия уполномоченных служб. Так, с 24 по 27 октября 2017 года состоялись очередные занятия с участием специалистов Главного управления МЧС России по Новосибирской области, регионального управления Россельхознадзора, региональной ветеринарной службы, представителей администраций и ветеринарных специалистов Усть-Таркского и Татарского районов в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

В ходе учений с целью предотвращения распространения АЧС были приняты меры по определению границ предполагаемого эпизоотического очага, наличия возможных инфицированных объектов, вероятных источников и путей заноса возбудителя АЧС, запрещен проезд транспорта по автомобильной дороге, ведущей к крестьянскому (фермерскому) хозяйству, запрещен ввоз, вывоз и перегруппировка животных, вывоз продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок. Обеспечена санитарно-душевая обработка обслуживающего персонала.

В практической части командно-штабного учения определена готовность проведения комплекса карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС на территории одного их крестьянских (фермерских) хозяйств г. Татарска Татарского района Новосибирской области, включающего наличие и готовность техники для погрузки и транспортировки трупов до места сжигания, дезинфекционных установок, оборудования, горючего материала, дезинфицирующих средств, санитарной одежды работников и других необходимых условий для ликвидации очага.

Практические занятия были наглядно продемонстрированы для государственных ветеринарных врачей Чистоозерного, Чановского и Венгеровского районов, для глав сельских поселений и ветеринарных врачей животноводческих хозяйств Татарского района.

В дальнейшем в целях обеспечения эпизоотического благополучия Новосибирской области аналогичные мероприятия в ближайшее время будут продолжены как в рамках полномочий Россельхознадзора, так и во взаимодействии с другими службами.