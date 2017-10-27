В Новосибирске за двойное убийство будут судить 24-летнего жителя Татарского района. Вечером 21 апреля в с. Зубовка Татарского района он застрелил из охотничьего ружья отца и сестру своей супруги, которые, по его мнению, повлияли на решение жены переехать жить в дом к своей матери. После содеянного мужчина, под угрозой убийства еще одного родственника жены, перевез супругу и их малолетних детей к себе домой в с. Кабанка. После чего на автомобиле скрылся от сотрудников полиции, однако был задержан на следующий день. Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

