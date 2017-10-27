В
Новосибирске за двойное убийство будут судить 24-летнего жителя Татарского
района. Вечером 21 апреля в с. Зубовка Татарского района он застрелил из охотничьего
ружья отца и сестру своей супруги, которые, по его мнению, повлияли на решение
жены переехать жить в дом к своей матери. После содеянного мужчина, под угрозой
убийства еще одного родственника жены, перевез супругу и их малолетних детей к
себе домой в с. Кабанка. После чего на автомобиле скрылся от сотрудников
полиции, однако был задержан на следующий день. Уголовное дело направлено в
Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.
Источник: Прокуратура НСО