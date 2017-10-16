Татарский межрайонный прокурор в суде отстаивает жилищные права местных жителей. Прокуратура провела проверку в ООО «Татарская тепловая компания» на предмет исполнения законодательства о предоставлении жилищно-коммунальных услуг населению. Оказалось, что общество при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению незаконно применила повышающий коэффициент для расчета платы за отопление в многоквартирных домах, где у собственников жилых помещений отсутствует обязанность установки в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии и решение о необходимости установки коллективных приборов учета тепловой энергии собственниками не принималось. Прокурор в интересах 23 граждан направил исковые заявления к ООО «Татарская тепловая компания» с требованием произвести перерасчет платы за коммунальную услугу по отоплению. Иски прокурора находятся на рассмотрении.