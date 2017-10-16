16 октября в 8:15 поезд "За духовное возрождение России" встретили на ж/д вокзале г. Татарска. Участников миссии приветствовали представители власти.

Одна из главных достопримечательностей поезда - вагон-храм. В этом году жители Татарска смогут не только помолиться и поучаствовать в Таинствах, но и приложиться к мощам святых. В вагоне-храме есть икона с мощами св. апостола Андрея Первозванного. Также там находится ковчег с мощами святых угодников Божиих, хранящийся обычно в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска. Всех верующих горожан приглашают поклониться святым мощам.

Каждый день в поезде совершаются утренние и вечерние Богослужения. Крещение и другие Таинства совершаются совершенно бесплатно (или за добровольное пожертвование).

Мероприятие позволяет получить необходимую социально-медицинскую, духовно-образовательную и материальную помощь. Акция проводится с 1995 года. За это время участники посетили все районы и города области. Помощь получили больше 500 тысяч жителей региона.

Краткая программа мероприятий:

В 10:30 в ДШИ "Радуга" участники поезда будут проводить художественную выставку. В 11:00 в Центральной библиотеке состоится семинар для сотрудников. В 11:30 в ЦДТ пройдет урок-концерт "Славе не меркнуть". С 11:00 до 12:30 в ЛДС "Юность" состоится встреча "За здоровый образ жизни. А в 18:00 горожан ожидает концерт в РДК "Родина"







