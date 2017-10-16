13 октября водитель автомобиля Тойота-Камри ехал по дороге «Татарск-Зубовка» и на пересечении с трассой «Иртыш» не уступил дорогу грузовику ДАФ. В результате столкновения пострадал пассажир Тойоты – ребенок 2012 г.р. Он был госпитализирован в Татарскую ЦРБ.

14 октября в 3.00 на 24 км. дороги «Татарск - Лопатино» водитель 1986 г.р., управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на жеребенка. В результате ДТП два пассажира 1999 и 1997 г.р. получили травмы. В этот же день в 11.00 в Усть-Тарском районе на 49 км. дороги «Яркуль-Матюшкино – Октябрьский» водитель 1959 г.р., управляя автомобилем Шевроле Нива, опрокинулся в кювет. В результате ДТП пассажир 1971 г.р. получил травмы.