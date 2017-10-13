



Начальник Татарского отдела ЗАГС Светлана Анатольевна Паранюшкина рассказала ребятам об истории создания органов ЗАГС в России и Татарском районе, об их работе в разные годы и о документах, хранящихся в архивах органов записи актов гражданского состояния.

13 октября в Татарском политехническом колледже состоялся классный час посвященный 100-летию органов ЗАГС в России.Начальник Татарского отдела ЗАГС Светлана Анатольевна Паранюшкина рассказала ребятам об истории создания органов ЗАГС в России и Татарском районе, об их работе в разные годы и о документах, хранящихся в архивах органов записи актов гражданского состояния.

В завершении встречи Светлана Анатольевна пригласила всех на день открытых дверей, который состоится в отделе ЗАГС 20 октября.