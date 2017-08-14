7 августа в дневное время у одного из домов г. Татарска неизвестный открыто завладел сотовым телефоном, принадлежащим 61-летнему местному жителю. Ущерб составил 2000 рублей. Злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Татарска. Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Подозреваемому избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.