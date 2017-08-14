



26 августа на центральной концертной площадке состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования Новосибирской области и 92-летию Татарского района:

-Районный фестиваль хлеба «Хлебное раздолье»:- Конкурс «Хлеб всему голова». Выставка, дегустация хлеба и хлебобулочных изделий;- Концертная программа «Я вновь пою о хлебе» творческих коллективов Татарского района;- Работа выставки мастеров ИЗО и ДПИ;- Мастер-класс по лепке и выпечке хлебобулочных изделий от мастеров хлебопечения;- Экспозиция историко-краеведческого музея. Знакомство со старинным крестьянским укладом, интересными предметами деревенского труда и быта;- Посиделки для людей старшего возраста на Аллее Славы;- Выставка сельскохозяйственной техники;- Выставка цветов, плодов и овощей «Цветочный фейерверк».– фестиваль красок, концертно-игровая программа.– вечерняя концертная программа.- праздничный фейерверк