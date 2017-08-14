26 августа на центральной концертной площадке состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования Новосибирской области и 92-летию Татарского района:12.00 -Районный фестиваль хлеба «Хлебное раздолье»:
- Конкурс «Хлеб всему голова». Выставка, дегустация хлеба и хлебобулочных изделий;
- Концертная программа «Я вновь пою о хлебе» творческих коллективов Татарского района;
- Работа выставки мастеров ИЗО и ДПИ;
- Мастер-класс по лепке и выпечке хлебобулочных изделий от мастеров хлебопечения;
- Экспозиция историко-краеведческого музея. Знакомство со старинным крестьянским укладом, интересными предметами деревенского труда и быта;
- Посиделки для людей старшего возраста на Аллее Славы;
- Выставка сельскохозяйственной техники;
- Выставка цветов, плодов и овощей «Цветочный фейерверк».
19.00 – фестиваль красок, концертно-игровая программа.
20.30 – вечерняя концертная программа.
22.30 - праздничный фейерверк
Источник: Администрация Татарского района