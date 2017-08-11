Добавить комментарий (1)

ОАО «Татарский мясокомбинат» примет на постоянную работу инженера КИПиА, главного механика, бухгалтера (материальная группа, зарплата, учет производства, опыт, знание 1С), специалиста по кадрам (знание 1С), водителя с личным легковым автомобилем. Резюме – shepovalovvu@outlook.com. Тел. 89130009199. Организация срочно снимет для своих сотрудников благоустроенное жилье (1-2 комн. квартира, дом, таунхаус, коттедж) в г. Татарске. Порядок и своевременная оплата гарантируется. Рассмотрим варианты. Тел. 89130009199.