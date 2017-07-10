С 27 по 29 июня в Сузунском районе в детском центре «Патриот» прошел 24-й Областной слёт ученических производственных бригад, в котором приняли участие бригады 18 районов. Татарский район на слёте представляла сборная бригада, в состав которой вошли победители районного слёта УПБ. Ребята демонстрировали свои знания в теории и на практике.В конкурсе «Бригадир» ученику нужно было представить краткий анализ деятельности производственной бригады, дать оценку работе. Оксана Мисаль, ученица 10-го класса Николаевской школы заняла в конкурсе 2-е место.В конкурсе «Растениевод» участники определяли полевые культуры по семенам, определяли типы почв, удобрений, болезни растений. Десятиклассник Николаевской школы Владислав Кузьменко занял в конкурсе 3-е призовое место. –В конкурсе «Животновод» отличился Илья Сорокин из Казаткульской школы. Участники должны были сделать основные промеры коров, вычислить индексы телосложения, определить виды и оценить качество кормов. Илья вошел в тройку лучших юных животноводов области.В соревнованиях пахарей-механизаторов на контрольную вспашку участка Татарский район представлял Руслан Деркач из Николаевской школы, за звание лучшего садовода боролась Татьяна Орлова из Никулинской школы, в конкурсе овощеводов принимала участие Юлия Тарабара из Дмитриевской школы, в конкурсе «Цветовод с основами ландшафтного дизайна» - Кристина Штейнгауэр из Первомихайловской школы. Мастерство машинного доения на слёте демонстрировала Ксения Курченкова из Первомихайловской школы. Каждый в своей номинации показал хорошие результаты, заработал высокие баллы, которые в сумме и вывели УПБ Татарского района на 3-е место. Владислав Кузьменко был поощрен сертификатом на получение путевки во Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае для участия в 12-й смене «Юность «Динамо» – будущее России». С 3 по 7 июля в составе сборной УПБ Новосибирской области он принял участие в IX Всероссийском слёте УПБ в Орловской области.Центр детского творчества поздравляет ученическую производственную бригаду Татарского района с отличным результатом и благодарит учителей школ, преподавателей Татарского политехнического колледжа Ю.В. Лысака и Е.М. Киселева, главного зоотехника управления сельского хозяйства Л.П. Ногтеву, а так же родителей за помощь к подготовке к слёту.