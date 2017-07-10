В 1-м полугодии 2017 г. в Татарском районе произошло 28 пожаров – 18 в Татарске и 10 - в сельской местности. Количество пожаров увеличилось на 5 по сравнению с 1-м полугодием прошлого года. На пожарах погибло 3 человека (в 2016 г. – один человек), 5 человек получили ожоги и травмы (в 2016 г. травмированных не было). Материальный ущерб от пожаров составил 1 млн. 405 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сумма ущерба уменьшилась почти на 11%. Основными объектами пожаров стали частные жилые дома и надворные постройки. В частных жилых домах произошло 14 пожаров, 3 из которых с гибелью людей, 5 пожаров произошло в надворных постройках. Основная причина пожаров– нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По данной причине произошло 10 пожаров. Огнем уничтожены полностью или повреждены на большой площади дома и надворные постройки по пер. Красный путь, ул. Довыскибо, в Зубовке и Новомихайловке. Пожары возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неправильном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра. Зачастую хозяева и не подозревают, какой опасности подвергаются, покупая некачественные розетки и удлинители, самостоятельно меняя провода.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам МЧС предупреждает: будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

