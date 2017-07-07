Пожары по причине возгорания сена - проблема, с которой ежегодно сталкиваются не только жители сельских районов, но и города. Заготовленные с большим трудом сено, солома, сенаж и зерно в считанные минуты уничтожаются огнём, и это не только ущерб для владельцев, но и серьезная угроза для соседних строений ввиду традиционной плотной застройки в частном секторе. С апреля по июнь этого года в Татарском районе произошло 3 пожара, объектом которых явилось сено. 18 апреля в Успенке в результате пожара огнем было уничтожено 40 центнеров сена. 4 июня на ул. Южная Татарска в результате пожара огнем было уничтожено 30 центнеров сена. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. 12 июня на ул. Кирпичная Татарска в результате пожара огнем уничтожено 50 центнеров сена. Причина пожара стала детская шалость с огнем.

Необходимо помнить, что сено, солома и иные корма являются легковоспламеняемыми и пожароопасными материалами. От сознательного поведения и ответственности граждан зависит безопасность близких и сохранность заготовленных кормов. Стог сена должен находиться вдали от электролиний, автодороги, зданий и сооружений. Чтобы минимизировать вероятность поджога, необходимо ограничить доступ посторонних лиц. Нельзя допускать детей к сеновалам, запретить игры на них.

Если вы стали свидетелем пожара – немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру «101».

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам МЧС