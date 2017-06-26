25 июня в 15.36 67-летний житель Омска, управляя автомобилем «ВАЗ 211440», двигался по трассе «Иртыш» Р 254 «Новосибирск-Омск» в сторону Омска. В пути следования на 983 км автодороги, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным тягачом с прицепом «ДАФ», под управлением 26-летнего жителя Челябинской области.В результате ДТП от полученных травм водитель и пассажирка автомобиля «Жигулей» 1954 г.р. скончались на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.Как уточняет отдел ГИБДД МО МВД "Татарский", погибшие были супругами.