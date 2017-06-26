Добавить комментарий (1)

22 июня в 16:30 житель Татарска Андрей Валерьевич Ланчук 1986 г. р. поехал на велосипеде домой (от ул. Клубной в сторону Кулундинки) и пропал.





Приметы: худощавый, сутулый, рост 163 см, темно-русые волосы, бородка, усы. Беспокойный, говорит быстро, неразборчиво. Был одет: темно-синяя рубашка, черные штаны, белые туфли. Ехал на черном велосипеде. Всех, кто видел пропавшего или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просим срочно позвонить по телефонам: 8-923-176-1427 - мама Андрея Светлана, 8-913-011-2662 - следователь Александр (или 102).