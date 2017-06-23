Добавить комментарий (2)

В Чановском районе в суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера МУП «Блюдчанское ЖКХ» 52-летней Ларисы Богдановой. Она обвиняется в присвоении денежных средств. По версии следователя отдела полиции, Богданова с февраля по октябрь 2014 года, используя свое служебное положение, путем составления платежных поручений безвозмездно, против воли собственника, производила перечисление денег с лицевого счета предприятия на лицевой счет индивидуального предпринимателя в качестве оплаты своего личного долга (за оплату приобретенной мебели в рассрочку). Всего, таким образом, ей удалось похитить принадлежащие организации денежные средства в размере 21 тыс. руб. Богданова признала вину в полном объеме, добровольно возместила причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрит по существу Чановский районный суд.