Добавить комментарий (2)

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В Чановском районе в суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера МУП «Блюдчанское ЖКХ» 52-летней Ларисы Богдановой. Она обвиняется в присвоении денежных средств. По версии следователя отдела полиции, Богданова с февраля по октябрь 2014 года, используя свое служебное положение, путем составления платежных поручений безвозмездно, против воли собственника, производила перечисление денег с лицевого счета предприятия на лицевой счет индивидуального предпринимателя в качестве оплаты своего личного долга (за оплату приобретенной мебели в рассрочку). Всего, таким образом, ей удалось похитить принадлежащие организации денежные средства в размере 21 тыс. руб. Богданова признала вину в полном объеме, добровольно возместила причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрит по существу Чановский районный суд.

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Источник: Прокуратура НСО  

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23 Июня | 12:29 (ссылка #1659348)
Все правильно сделала. Если директор деньги не платит, так и надо делать.
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23 Июня | 16:33 (ссылка #1659367)
Под угрозой уголовного наказания женщина вернула МУПу конскую за...пу!
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