В День молодежи 27 июня в 11.30 в актовом зале администрации Татарского района пройдет встреча главы района В.В.Смирнова с молодежью «Диалог с молодежью - откровенный разговор». С 21.00 до 23.00 на центральной концертной площадке состоится праздничная концертная программа, где будут определены победители конкурса «Селфи. Молодежь в лицах».

Конкурс проводится Молодежным центром Татарского района, он посвящен 80-летию Новосибирской области, и Всемирному Дню молодежи. Все поступившие на конкурс фотографии будут размещены на центральной концертной площадке. Все присутствующие смогут проголосовать за понравившуюся им работу, тем самым выбрав победителя! Лучшие сэлфи будут отмечены, а их авторы награждены.