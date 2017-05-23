19 мая в Татарске активом Ассоциации старшеклассников
Татарского района была проведена социально-значимая акция «Опасный синдром».
Активисты Ассоциации старшеклассников
регулярно привлекают внимание жителей нашего города к очень важным и актуальным проблемам современного общества.
На этот раз акция была посвящена Международномудню памяти жертв СПИДа.
В ходе акции ее организаторы прошли по улицам г.
Татарска и предложили всем желающим присоединиться к Всероссийской акции
«#СТОПВИЧСПИД».
В знак причастности каждому участнику была прикреплена красная
ленточка – символ акции, а также вручен информационный буклет о синдроме
приобретенного иммунодефицита (СПИД) «Не нужно бояться – нужно знать!» и
листовка, в которой изложены адреса
клиник, где каждый анонимно и бесплатно может пройти тест на ВИЧ.
Всего в акции приняло участие 32 человека, в большинстве своем это были молодые люди от 14 до 35 лет. Надо отметить, что жители г. Татарска с интересом и благодарностью принимали участие в акции и говорили о важности полезности подобных мероприятий.
Наталья Соловьева, координатор деятельности Ассоциации старшеклассников Татарского района