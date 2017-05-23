19 мая в Татарске активом Ассоциации старшеклассников Татарского района была проведена социально-значимая акция «Опасный синдром». Активисты Ассоциации старшеклассников регулярно привлекают внимание жителей нашего города к очень важным и актуальным проблемам современного общества. На этот раз акция была посвящена Международномудню памяти жертв СПИДа.



В ходе акции ее организаторы прошли по улицам г. Татарска и предложили всем желающим присоединиться к Всероссийской акции «#СТОПВИЧСПИД».



В знак причастности каждому участнику была прикреплена красная ленточка – символ акции, а также вручен информационный буклет о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) «Не нужно бояться – нужно знать!» и листовка, в которой изложены адреса клиник, где каждый анонимно и бесплатно может пройти тест на ВИЧ.







Всего в акции приняло участие 32 человека, в большинстве своем это были молодые люди от 14 до 35 лет. Надо отметить, что жители г. Татарска с интересом и благодарностью принимали участие в акции и говорили о важности полезности подобных мероприятий.

Наталья Соловьева, координатор деятельности Ассоциации старшеклассников Татарского района