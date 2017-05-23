22 мая специалистами Татарского педагогического колледжа был проведён областной методический семинар на одну из актуальнейших тем профессионального образования: «Инновационные подходы к организации учебной и производственной практик студентов Татарского педагогического колледжа по специальностям «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование». Семинар был открыт директором педколледжа Натальей Ивановной Юрченко, а затем слово перешло к заместителю главы администрации – начальнику управления образования Татарского района Людмиле Викторовне Приваловой, которая отметила высокий качественный уровень подготовки выпускников колледжа, а также давние продуктивные традиции взаимодействия в разных аспектах деятельности в Татарском районе Татарского педколледжа, управления образования и образовательных учреждений.



Для участия в данном методическом мероприятии прибыла и Марина Геннадьевна Волчек, кандидат педагогических наук, начальник отдела научно-методического сопровождения деятельности Муниципальной методической службы Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования, выступление которой о профессиональном стандарте педагога стало хорошим заделом для начала обмена опытом участников, а их было более 50-ти человек – представители Венгеровского, Куйбышевского, Чистоозёрного, Чановского, Кыштовского, Усть-Таркского, Болотнинского, Татарского района Новосибирской области и г. Новосибирск. Причём среди участников были как методисты и преподаватели из педколледжей области (НПК №1 им. А. С. Макаренко, НПК №2, Куйбышева, Болотного, Венгерово, Татарска) и руководители и методисты информационно-методических центров районов, так и педагоги-практики: учителя и руководители школ, воспитатели и заведующие детскими садами.

Опыт Татарского педколледжа был представлен уже в пленарной части, когда выступили заместитель директора по УВР Галина Сергеевна Данилова, рассказавшая о практикоориентированном обучении в ТПК, способствующем эффективному формированию профессиональных компетенций будущих специалистов, и заведующая производственной практикой Тамара Александровна Чемоданова, представившая аудитории организацию практического обучения студентов ТПК, являющуюся эффективным способом подготовки востребованного специалиста.

После того, как официальные лица пожелали участникам плодотворной работы и завершилась пленарная часть, семинарская деятельность, буквально, закипела. И, если секция дошкольного образования отправилась в современнейший детский сад г. Татарска № 12 для участия в непосредственно образовательной деятельности (пять занятий, проведенных для гостей студентами педколледжа), то стартом для работы секции начального образования стали доклады, раскрывающие специфику коррекционно-развивающей деятельности учителя, представленные преподавателем психологии Татьяной Анатольевной Игониной и учителем начальных классов, олигофренопедагогом МБОУ школы-интернат Ларисой Викторовной Шарф. А далее пошли мастер-классы студентов – будущих учителей начальных классов. Гости оказались в такой гуще событий! Дело в том, что организаторы, казалось, сделали невозможное - им удалось решить очень важный вопрос: как за короткий период всем участникам посетить все пять мастер-классов. Работа была выстроена в форме, так называемой, «вертушки». После того, как каждый участник вытянул из предложенного пакета номер, сформировались группы по 5-6 человек. Куратор проводил каждую группу в назначенный кабинет, где в уже подготовленной и оборудованной аудитории ожидал студент – ведущий мастер-класса.



Работа проводилась в течение 10-ти минут, затем по звонку происходила смена групп в кабинетах. Таким, в общем-то, незатейливым способом удалось очень динамично, не потеряв ни минуты рабочего времени, познакомить гостей педколледжа с интереснейшими методическими находками. Причём, важно, что всё это было преподнесено именно студентами. (Забегая немного вперёд, скажу сразу, что участники «дошкольной» секции прошли подобные же мероприятия но, конечно, на свои темы, после обеденного перерыва). Именно таким образом были представлены темы «Таблицу умножения учим с увлечением», «Математический планшет», «Упражнения с Монтессори-материалом: сортировка частей речи», «Приём «пластилинография» на уроках окружающего мира» - в секции начального образования и «Использование интерактивной доски при проведении НОД», «Многофункциональные дидактические средства в речевом развитии дошкольников», «Использование элементов робототехники в образовательной работе с дошкольниками», «Эксперименты в детском саду», «Нетрадиционные техники рисования» - в секции дошкольного образования. Надо сказать, ведущие мастер-классов не только задействовали каждого участника группы, но и смогли достойно ответить на заданные им вопросы.

Участники семинара после такого «штурма» даже высказали своё удивление по поводу настолько свободного владения нашими студентами (Егором Курмаевым, Анастасией Юдаковой, Анастасией Бучельниковой, Кристиной Григорьевой, Екатериной Чернышовой, Анастасией Мандровой и другими) и речью, и материалом, и дополнительными знаниями в обозначенной области. Были отмечены также безупречный внешний вид и манеры общения наших ребят. К тому же, все присутствующие прекрасно понимали, как непросто студентам демонстрировать свою работу, свой опыт для учителей - стажистов! С большим удовольствием участники пообщались и с уже опытными педагогами Надеждой Павловной Чумакиной, заместителем директора МБОУ школа-интернат г. Татарска, представлявшей в ходе «вертушки» выставку пособий и тренажёров для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и Татьяной Владимировной Воробьевой, методистом МКДОУ детского сада № 12, раскрывшей тему «Возможности дошкольной образовательной организации в подготовке современного специалиста».

После обеденного перерыва секция начального образования продолжила свою работу в школе-интернате, где студентами, обучающимися по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, для гостей были даны открытые занятия по математике, русскому языку и изобразительному искусству.

Очень важной для всех и особенно для коллектива Татарского педколледжа оказалась заключительная часть семинара, когда участники смогли пообщаться, обменяться мнениями, оценить проведённую работу. Организаторам было, несомненно, приятно, когда представитель Венгеровского района методист ИМЦ Е.И. Лаврентьева выступила от лица своих коллег, высоко оценив подготовку и предложенный материал секции дошкольного образования. Руководитель методического объединения учителей начальных классов Татарского района Т. В. Фукс выразила общее мнение, озвучив: «…Казалось бы, мы все учителя со стажем, но сегодня нам было представлено столько новинок, которые мы непременно включим в свой образовательный процесс…» А Л.И. Мишкинова, методист по начальному образованию Куйбышевского педколледжа, от всей души поблагодарила коллектив Татарского педколледжа за пунктуальность в проведении работы, динамичность в организации и плодотворность проведённого здесь времени.

В этот день, возвращаясь домой, каждый увозил не только сертификат участника областного семинара, но и, что наиболее ценно, новый опыт образовательной деятельности, педагогические «находки», которыми поделились в ходе работы коллеги, и хорошее настроение.

Елена Петрова