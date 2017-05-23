Конкурс "Доктор года" газеты "Комсомольская правда" стартовал 15 апреля и продолжится до 1 сентября. В конкурсе участвуют специалисты Татарской ЦРБ.



Николай Евгеньевич Тян, врач акушер-гинеколог





Николай Евгеньевич начинал свой путь в медицине с работы санитаром на «Скорой помощи». И вот уже 40 лет трудится врачом и помогает маленьким жителям нашего региона появляться на свет. Сейчас специалист заведует родильным отделением Татарской районной больницы имени 70-летия Новосибирской области, а также является главным внештатным акушером-гинекологом Татарского района. В больнице отмечают, что во многом усилиями Николая Евгеньевича на территории района многие годы отсутствует материнская смертность.

- Профессиональные секреты? Все просто - любовь к работе, уважение к коллегам и радость от рождения детей, - кратко ответил Николай Тян.

Мелис Мукашбекович Толтоев, старший-ординатор хирург

Мелис Толтоев работает в Татарской районной больнице имени 70-летия Новосибирской области старшим ординатором-хирургом с 2012 года. За свой небольшой, на первый взгляд, трудовой стаж специалист опубликовал 40 научных работ, 4 из них - в журналах, рецензируемых ВАК, а также имеет в соавторстве 3 патента на изобретения и 2 патента на полезную модель.

В 2012 году врач был удостоен диплома I степени за лучший доклад на VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, проходившей в Казани.

- Не люблю много говорить - люблю много работать, - улыбнулся и очень лаконично ответил на наш стандартный вопрос о профессиональных секретах Мелис Мукашбекович.

Сарварбек Рахимов с 2013 года работает в Татарской районной больнице имени 70-летия Новосибирской области врачом-урологом и является членом Российского общества онкоурологов и ассоциации врачей.

Несмотря на сравнительно небольшой трудовой стаж - 4 года, врач уже заслужил признание среди коллег, а также множество благодарностей от пациентов. За добросовестный труд и мастерство в 2017 году награжден почетной грамотой главы Татарского района.

- Нужно завершать рабочий день не по окончании рабочего времени, а по окончании работы, - поделился профессиональным секретом Сарварбек Анваржанович.