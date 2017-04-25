Должник смог продать квартиру только после погашения долгов в пользу Федеральной налоговой службы. В отделе судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 33-летнего гражданина И. о взыскании налогов и сборов в размере порядка 200 000 рублей. Должник не торопился оплачивать задолженность, пока не собрался продать квартиру. Только при перерегистрации жилья покупателю стало ясно, что не всё так гладко: из-за неоплаченных налогов на имущество, судебные приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении трёхкомнатной квартиры, принадлежащей гражданину И.

Поставив в неловкое положение себя и покупателей квартиры, которые изрядно понервничали из-за возможного срыва сделки, неплательщик отправился в отдел судебных приставов вместе с будущими владельцами жилья.

Покупателям квартира должника подходила по всем параметрам, и, они категорично не рассматривали другие варианты на рынке недвижимости, поэтому и пошли на компромисс - внесли задаток продавцу.

После чего неплательщик незамедлительно погасил всю сумму задолженности в полном объёме. Возможно, если бы покупатель предварительно проверил потенциального продавца с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Новосибирской области, всех упомянутых проблем удалось бы избежать.