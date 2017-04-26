В Татарске в суд направлено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть человека. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Наталья Чурилова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней Анжелики Даниловой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). По версии следствия, 13 декабря 2016 года в г. Татарске в ходе ссоры со своим мужем Данилова взяла в руку нож и нанесла один удар в область шеи потерпевшего, причинив легкий вред здоровью. 14 января 2017 года в ходе словесной ссоры Данилова взяла в руку кухонный нож и нанесла один удар своему супругу в область груди слева. От полученной травмы потерпевший скончался в ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ». Обвиняемая заключена под стражу. Уголовное дело по существу рассмотрит Татарский районный суд.