На озере Чаны пропал рыбак. 52-летний Игорь Захаров рыбачил
на оз. Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками 21 апреля около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 176
сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие.
Особые приметы: на руке татуировка в виде компаса. В день исчезновения Захаров
был одет в рыбацкий костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета. Поиски
ведут сотрудники МЧС Куйбышевского района.
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное,
волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка
в виде компаса. В день исчезновения Игорь Захаров был одет в рыбацкий
костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное,
волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка
в виде компаса. В день исчезновения Игорь Захаров был одет в рыбацкий
костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/
52-летний мужчина
пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на
озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными.
52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере
Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт»,
последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех
пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное,
волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка
в виде компаса. В день исчезновения Игорь Захаров был одет в рыбацкий
костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета.
Источник: sibkray.ru/news/8/898936/