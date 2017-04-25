На озере Чаны пропал рыбак. 52-летний Игорь Захаров рыбачил на оз. Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками 21 апреля около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка в виде компаса. В день исчезновения Захаров был одет в рыбацкий костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета. Поиски ведут сотрудники МЧС Куйбышевского района.

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка в виде компаса. В день исчезновения Игорь Захаров был одет в рыбацкий костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/

52-летний мужчина пропал в районе Заячьего острова в Новосибирской области. Он рыбачил на озере Чаны, но перестал выходить на связь с родными. 52-летний Игорь Захаров пропал вечером 21 апреля, он рыбачил на озере Чаны в районе Заячьего острова. Как сообщили волонтеры «ЛизаАлерт», последний раз он выходил на связь с родственниками около 22.00. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: на руке татуировка в виде компаса. В день исчезновения Игорь Захаров был одет в рыбацкий костюм – черные штаны и куртка песочно-болотного цвета. Источник: sibkray.ru/news/8/898936/